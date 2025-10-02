Сегодня 09:32 Всероссийская контрольная «Выходи решать» прошла в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Проверить свои звания все желающие смогли на базе Многофункционального центра. На выбор участникам предлагали естественные и точные науки.

Подольчанам нужно было выбрать понравившийся предмет на платформе «Выходи решать». Задания предлагались несложные, из программы седьмого-восьмого классов. На решение теста отводилось 60 минут.

Всероссийская контрольная будет проходить до 5 октября по всей России и за ее пределами. Те, кто успешно справится с тестом, после подведения итогов получат электронный сертификат от организаторов.

Всероссийскую физико-техническая контрольную «Выходи решать!» проводят для развития интереса к научно-техническому образованию в России и популяризации научных знаний среди школьников. Тестирование проходит онлайн на платформе VK Education и доступно для всех желающих.