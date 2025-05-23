Всероссийская конференция по СВЧ-электронике прошла во Фрязине

Наукоград вновь стал площадкой для профессионального диалога, собрав ведущих специалистов в области СВЧ-электроники. Мероприятие объединило 650 участников из 24 регионов России.

Программа конференции включала работу пяти специализированных секций, охватывающих ключевые направления: твердотельная и вакуумная СВЧ-электроника, комплексированные изделия и системы, перспективные материалы и технологии. Участники обсудили не только текущие достижения, но и стратегию развития отрасли на годы вперед.

Некоторые предприятия представили свой продукцию на презентационной выставке в холле ДК «Исток». В рамках конференции представители крупнейших российских производителей СВЧ-электроники обменивались опытом и обсуждали вопросы технической модернизации этой важнейшей отрасли электронной промышленности.

«Мы традиционно, уже на протяжении 10 лет, проводим научно-практические конференции, посвященные развитию СВЧ-электроники. В этом году она приурочена к 80-летию Победы. Это для нас очень важное событие. Мы знаем, что СВЧ-приборы -особые. И сегодня они, как и много лет назад, в далеких 1941-45-х годах, воюют в зоне СВО», — подчеркнул директор по науке НПП «Исток» имени Шокина Сергей Щербаков.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев отметил, что «СВЧ-электроника — 2025» продолжает серию научно-технических форумов, предназначенных для выработки важных и новых идей для развития важных стратегических отраслей.

«Уверен, что эта площадка послужит диалогу и продуктивной работе тех специалистов, которые здесь сегодня собрались. И естественно, отрасль будет развиваться на основе тех идей, которые здесь будут выработаны», — сказал Дмитрий Воробьев.