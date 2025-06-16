Всероссийская конференция по фотосинтезу началась в Серпуховском округе

В наукограде Пущино 16 июня стартовали XXIII Пущинские чтения по фотосинтезу и Всероссийская конференция с международным участием «Фотосинтез: современное понимание ключевого процесса биосферы». Более 60 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода, Казани и других городов России собрались для обмена знаниями и обсуждения последних достижений в области фотосинтеза.

Пущинские чтения, впервые проведенные в 1967 году по инициативе Института фотосинтеза АН СССР, традиционно служат важной платформой для повышения уровня научных исследований и развития сотрудничества между учеными. Возобновление мероприятий в новом формате позволяет не только представить актуальные результаты, но и организовать совместную работу научных коллективов, а также поддержать молодых исследователей.

С 16 по 21 июня в стенах Института фотобиологии и фотохимии РАН прозвучат пленарные и секционные доклады ведущих специалистов. Конференция охватывает широкий спектр тем: первичные процессы фотосинтеза, адаптацию растений к стрессовым условиям, инновационные биотехнологии в сельском хозяйстве, а также биомедицинские аспекты использования фотопроцессов.

От имени временно исполняющего полномочия главы городского округа Пущино Алексея Шимко участников и организаторов мероприятия поприветствовал заместитель главы Алексей Воробьев.