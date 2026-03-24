Всероссийская конференция по частному праву пройдет в Одинцове

В Одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений 1 апреля состоится пятая Всероссийская конференция «Новые горизонты частного права». Участвовать можно как лично на площадке по адресу Ново-Спортивная, 3, так и онлайн.

Организаторы подготовили три тематических секции. В первой обсудят тенденции развития материального права. Вторая секция будет посвящена цифровой трансформации частноправовых отношений. Третья — актуальным вопросам применения электронных технологий в судебном производстве.

Прием заявок на участие уже открыт. Организаторы обращают внимание на важные условия: для совместных работ допускается соавторство не более двух авторов, при этом каждый участник может выбрать для выступления только одну секцию.

Лучшие доклады по итогам конференции отметят дипломами первой, второй и третьей степени. Все участники получат сертификаты.