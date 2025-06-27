Всероссийская конференция о неонатологии прошла в Подмосковье

В Московском областном перинатальном центе прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция «Школа по неонатологии имени Таболина». Мероприятие стало местом встречи специалистов со всей страны и из-за рубежа, которые обсудили новые научные достижения, передовой опыт и практические подходы в области неонатологии.

В конференции приняли участие более двух тысяч врачей и экспертов из 84 регионов России и других стран. С приветственными словами к ним обратились заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина и заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

Специалисты обсудили, как повысить эффективность работы перинатальных консилиумов, как правильно вести новорожденных с очень низким и экстремально низким весом, как применять современные методы респираторной терапии и другие актуальные вопросы.