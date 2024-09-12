Всероссийская конференция литературоведов состоялась в Химках

Всероссийская научно-практическая конференция литературных критиков и литературоведов «Большой стиль» в рамках Национальной литературной премии «Слово» прошла в Химках. Организатором встречи выступил Московский государственный институт культуры.

Конференцию посетили студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Журналистика» и «Литературное творчество». Молодые люди приняли участие в тематических лекциях на тему развития современной литературы и круглом столе «Современная поэзия: теория и практика». Вопросом для обсуждения стал свободный стих — верлибр.

Финальный день конференции посвятили созданию нового литературно-критического журнала и учебных материалов по современной литературе.

Отметим, что конференция дала молодым специалистам возможность расширить свои профессиональные знания и навыки, установить полезные связи и пообщаться с настоящими экспертами в области литературы.

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