Всероссийская конференция «Быковские чтения» прошла в Павловском Посаде

Научная конференция, посвященная 65-летию со дня образования первого отряда космонавтов, состоялась в школе № 10 в Павловском Посаде. Участие в торжественном открытии принял Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

Также в мероприятии поучаствовал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. На сцене наградили жителей округа, внесших значимый вклад в развитие космической промышленности. Церемонию провел глава Звездного городка Евгений Баришевский.

На самой конференции ученые представили доклады, которые смогут стать основой для новых перспективных проектов.

«Горжусь тем, что Павлово-Посадский округ становится площадкой для мероприятий такого уровня. Мы будем и дальше поддерживать стремление наших жителей к развитию науки, техники и образования, сохраняя космическое наследие страны и помня о великих традициях России!» — добавил Денис Семенов.