Всероссийская ярмарка вакансий прошла в Наро-Фоминске
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Наро-Фоминск в этом году впервые присоединился к этому проекту.
Среди самых заинтересованных посетителей ярмарки вакансий были студенты Наро-Фоминского техникума. Ребята проходят обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» и уже задумываются о своем будущем трудоустройстве.
«На самом деле было интересно, какие вообще у нас специальности в городе есть и куда можно попасть по моей специальности», — поделился студент Наро-Фоминского техникума Владимир Андриевский.
В рамках ярмарки для учащихся и выпускников Наро-Фоминских образовательных заведений был организован онлайн-тренинг по технике поиска работы. Специалисты Центра занятости населения провели презентацию возможности дополнительного обучения и повышения квалификации.
«Наро-Фоминск стал одним из центров федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства. Здесь представлены такие крупные предприятия, как „Элинар“, „Тет-пак“, МСЗ, „Турбодеталь“. Это отличная возможность сравнить актуальные предложения на рынке труда и выбрать для себя оптимальный вариант», — рассказала старший инспектор Наро-Фоминского Центра занятости населения Хусния Фазилова.
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