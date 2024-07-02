Всероссийская ярмарка вакансий прошла в Наро-Фоминске

Фото: Телеканал «360»

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Наро-Фоминск в этом году впервые присоединился к этому проекту.

Среди самых заинтересованных посетителей ярмарки вакансий были студенты Наро-Фоминского техникума. Ребята проходят обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» и уже задумываются о своем будущем трудоустройстве.

«На самом деле было интересно, какие вообще у нас специальности в городе есть и куда можно попасть по моей специальности», — поделился студент Наро-Фоминского техникума Владимир Андриевский.

В рамках ярмарки для учащихся и выпускников Наро-Фоминских образовательных заведений был организован онлайн-тренинг по технике поиска работы. Специалисты Центра занятости населения провели презентацию возможности дополнительного обучения и повышения квалификации.

«Наро-Фоминск стал одним из центров федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства. Здесь представлены такие крупные предприятия, как „Элинар“, „Тет-пак“, МСЗ, „Турбодеталь“. Это отличная возможность сравнить актуальные предложения на рынке труда и выбрать для себя оптимальный вариант», — рассказала старший инспектор Наро-Фоминского Центра занятости населения Хусния Фазилова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Греция перешла на шестидневку. Что ждет Россию?

«Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте