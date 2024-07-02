Всероссийская ярмарка вакансий прошла в Наро-Фоминске

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Наро-Фоминск в этом году впервые присоединился к этому проекту.

Среди самых заинтересованных посетителей ярмарки вакансий были студенты Наро-Фоминского техникума. Ребята проходят обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» и уже задумываются о своем будущем трудоустройстве.

«На самом деле было интересно, какие вообще у нас специальности в городе есть и куда можно попасть по моей специальности», — поделился студент Наро-Фоминского техникума Владимир Андриевский.

В рамках ярмарки для учащихся и выпускников Наро-Фоминских образовательных заведений был организован онлайн-тренинг по технике поиска работы. Специалисты Центра занятости населения провели презентацию возможности дополнительного обучения и повышения квалификации.