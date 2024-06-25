Сегодня 17:27 Всероссийская ярмарка трудоустройства стартовала в Ступине 0 0 0 Подмосковье

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Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье с 25 по 28 июня. Первый день мероприятия состоялся в Ступине, его посетили более 470 челоке.

В торжественном открытии Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие заместитель Министра социального развития Московской области Лариса Туманова, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова, а также глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. На ярмарке 45 организаций представили 392 вакансии. Все они достойно оплачиваются, а главное, находятся рядом с домом.

«Мы уже второй год проводим Всероссийскую ярмарку вакансий, мероприятие показало свою значимость и эффективность. Сегодня у нас здесь прекрасное место, прекрасная программа, большое количество работодателей и посетителей», — прокомментировала Туманова.

В рамках мероприятия подвели итоги конкурса детского рисунка «Мир профессий глазами ребенка». Победителям и участникам конкурса вручили подарки от Центра занятости, Сбера, ВТБ и Альфа-Банка. «Мы хотели познакомить малышей с миром профессий, а их родителям дать возможность посмотреть, какие специалисты сейчас наиболее востребованы», — отметила Скородумова. Для соискателей также провели мастер-класс «Эффективное резюме», тренинг «Как ставить цели, чтобы захотелось к ним идти», а также конференцию по трудоустройству молодых кадров. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».