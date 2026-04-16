Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Раменском
14 апреля в спортивном комплексе «Борисоглебский» состоялась Всероссийская ежегодная ярмарка трудоустройства. Мероприятие собрало более 25 ведущих предприятий и сотни студентов.
Молодые люди на мастер-классах смогли попробовать себя в роли оператора БПЛА, геодезиста, сотрудника правоохранительных органов.
«Все работодатели привезли некий интерактив для того, чтобы показать максимальную работу своих компаний. То есть кто-то демонстрирует свою продукцию, кто-то технику, кто-то демонстрирует те средства, которые они используют в своей работе», — рассказала организатор ярмарки, руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников Раменского дорожно-строительного техникума Наталья Платицына.
Формат ярмарки позволял максимально погрузиться в новую профессию. Пожарные, например, очень ждут в своих рядах пополнение. Хотя предупреждают: спасение жизней — дело нелегкое в прямом смысле этого слова, только обмундирование весит больше 20 килограммов. Но очевидно, что многих ребят такие трудности точно не остановят.
«Профессия пожарного спасателя в любые времена очень важна. Хотелось бы привлечь молодое поколение и вырастить целый, так скажем, пласт профессионалов, чтобы было кому нас сменить», — поделился командир отделения ПСЧ-42 26 ОФПС МЧС России по Московской области Руслан Бобков.
Для тех, кто не смог посетить ярмарку, с 15 по 17 апреля организовали дистанционный формат. Учащиеся техникумов и колледжей смогут посмотреть прямую трансляцию, на которой будут работодатели со всей Московской области.