Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Раменском

14 апреля в спортивном комплексе «Борисоглебский» состоялась Всероссийская ежегодная ярмарка трудоустройства. Мероприятие собрало более 25 ведущих предприятий и сотни студентов.

Молодые люди на мастер-классах смогли попробовать себя в роли оператора БПЛА, геодезиста, сотрудника правоохранительных органов.

«Все работодатели привезли некий интерактив для того, чтобы показать максимальную работу своих компаний. То есть кто-то демонстрирует свою продукцию, кто-то технику, кто-то демонстрирует те средства, которые они используют в своей работе», — рассказала организатор ярмарки, руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников Раменского дорожно-строительного техникума Наталья Платицына.

Формат ярмарки позволял максимально погрузиться в новую профессию. Пожарные, например, очень ждут в своих рядах пополнение. Хотя предупреждают: спасение жизней — дело нелегкое в прямом смысле этого слова, только обмундирование весит больше 20 килограммов. Но очевидно, что многих ребят такие трудности точно не остановят.