Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Подольске

В Подольске прошла всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей», где жителям города предложили свыше 800 рабочих мест. В Концертном зале свои вакансии представили 30 компаний, среди которых такие крупные предприятия, как ОКБ «Гидропресс», АО «ЦНИИточмаш», РЖД, Подольский завод электромонтажных изделий, АО «СПКБ Техно» и Климовский трубный завод.

Кроме работодателей, на мероприятии были представлены образовательные учреждения, где подольские абитуриенты могли ознакомиться с возможностями дальнейшего обучения. Также на ярмарку пришли педагоги, которые готовят будущих специалистов:

«Наш колледж готовит специалистов по одиннадцати профессиям. И очень важно понимать, что сейчас востребовано, чему нужно наших студентов учить. Поэтому я с работодателями говорю именно о таких тонкостях. Какими навыками должны обладать специалисты, какими знаниями, чтобы скорректировать, возможно, учебные программы», — отметила социальный педагог и психолог «Многопрофильного колледжа №1» Наталья Рабчук.

Консультанты Кадрового центра Московской области помогали посетителям разобраться в бесплатных возможностях профориентации и переобучения, рассказывали о мерах государственной поддержки занятости и вариантах получения психологической помощи.

Для предпринимателей был организован круглый стол по сотрудничеству с Кадровым центром Подмосковья. Также участники могли посетить тренинг Дениса Бучкина «Кто я в мире профессий» и мастер-класс Юлии Комоловой по использованию популярных нейросетевых инструментов.