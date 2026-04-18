Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Подольске

В Подольске прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Своих будущих сотрудников искали более 35 предприятий и 15 учебных заведений округа.

На площадке встретились соискатели и работодатели. Школьники и студенты приходили узнать о востребованных профессиях, а взрослые жители Подольска принесли резюме и проходили собеседования прямо на месте.

«Здесь представлен полный перечень, начиная от озеленителя, заканчивая операторами станков ЧПУ. Рынок нуждается во всех специалистах», — отметила директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Почетным гостем стал первый заместитель главы округа Владимир Кравцов.

«Уже сейчас на начальном этапе можно определиться с тем видом деятельности, с той профессией, с которой в будущем вы сложите жизнь», — сказал он.

Статистика подтверждает успех ярмарки: 70 процентов соискателей находят работу в течение полугода после подобных встреч.

«Есть процессы внутри организации, когда соискатели проходят службу безопасности и центр оценки труда позже», — подчеркнула директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Ученица 11-го класса школы № 24 Милена Витковская пришла на ярмарку с четким планом. Девушка стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и решила связать жизнь с инженерией.

«Когда в школе сказали про эту ярмарку, подумала, что нужно обязательно сюда прийти, чтобы посмотреть, какие есть предприятия», — поделилась Милена.

Особый интерес у школьницы вызвало научно-исследовательское предприятие «Луч».

«Мне это показалось очень полезным. Ребята рассказали о принципе трудоустройства, чем это может быть хорошо для будущего», — добавила она.

Всего ярмарку посетили более 1200 человек.