Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе состоялось значимое событие для рынка труда — Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Организатором мероприятия выступил «Центр занятости населения Московской области» под руководством директора Светланы Александровны Скородумовой.

На ярмарке приняли участие более 30 предприятий из различных отраслей, включая машиностроение, химическую и пищевую промышленность, производство строительных материалов и упаковки. Это дало уникальную возможность соискателям напрямую пообщаться с потенциальными работодателями и узнать о перспективах трудоустройства.

«Отрадно видеть, сколько людей, и особенно молодежи, пришли сегодня на ярмарку. Нам необходимы грамотные специалисты, и мы рады предоставить им возможности для реализации», — поделился впечатлениями Денис Семенов, один из участников мероприятия.

В рамках ярмарки в Доме культуры «Октябрь» были организованы мастер-классы, которые позволили посетителям наглядно познакомиться с различными профессиями. Это стало отличной возможностью для соискателей увидеть потенциальные рабочие места в действии и лучше понять свои интересы и возможности в выборе карьерного пути.

Павлово-Посадский городской округ активно развивается: открываются новые предприятия, проходит модернизация существующих производств, расширяется сектор малого и среднего бизнеса. Мероприятия, подобные данной ярмарке, способствуют не только подбору квалифицированных кадров, но и стимулируют экономический рост региона.

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