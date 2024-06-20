Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Пушкино 25 июня

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В Пушкино 5 июня с 10:00 до 14:00 в торговом центре «Акварель» пройдет этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Крупнейшие предприятия и учреждения городского округа и соседних муниципалитетов представят свои вакансии.

Для жителей округа это отличная возможность ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда и выбрать наиболее подходящий вариант. Сотрудники Центра занятости Подмосковья помогут сориентироваться в многообразии вакансий.

Отметим, что среди участников, предлагающих свои вакансии значатся компании «Газпром Теплоэнерго МО», «Аква-Сервис», АО «КНИИМ», АО «НПО „Базальт“, АО „МТТС“ и другие.

Подробную информацию о местах проведения всероссийской ярмарки трудоустройства можно найти в социальных сетях Центра занятости.

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