Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье в апреле

Всероссийская ярмарка труда пройдет в Подмосковье с 16 по 18 апреля. Желающие смогут найти подходящие вакансии в разных сферах. Для участников также проедут мастер-классы, тренинги и лекции.

Региональный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» пройдет с 16 по 18 апреля, а федеральный — с 25 по 27 июня. В Подмосковье вакансии представят свыше 150 ведущих работодателей, рассказал глава Минсоцразвития Андрей Кирюхин.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства в регионе станет единой площадкой для взаимодействия работодателей, соискателей и студентов. Отмечу, что только в прошлом году почти 18 тысяч жителей стали участниками этого масштабного события», — сказал он.

В ведомстве добавили, что основные площадки ярмарки разместят в Ступине, Подольске, Ногинске, Котельниках и Орехово-Зуеве. Кроме того, часть мероприятий проведут онлайн.

В ярмарке примут участие «Керама Марацци», «Россети Московский регион», «Мострансавто», Альфа-банк и другие компании.

Узнать больше о мероприятии можно по ссылке.