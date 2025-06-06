Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье с 25 по 27 июня

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье с 25 по 27 июня. Мероприятия проведут на четырех ключевых площадках.

Ярмарка проходит уже третий год, за это время она успела продемонстрировать высокую эффективность. В этом году участие в мероприятии примут свыше 100 компаний, готовых предложить около 1300 вакансий в различных сферах.

«Жители получают возможность не только ознакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда, но и получить консультации от специалистов Кадрового центра нашего региона, принять участие в мастер-классах, тренингах, лекциях на тему занятости», — пояснил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Основные события пройдут 25 июня в торговом центре «Мега Химки», 26 июня — в онлайн-формате, а 27 июня — в Концертном зале администрации Подольска и офисе Кадрового центра Подмосковья в Ногинске.

Дополнительную информацию о федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» можно найти на сайте.