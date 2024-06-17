Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье с 24 по 30 июня

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения Московской области

Жителей Подмосковья приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Мероприятие в сфере занятости населения пройдет с 24 по 30 июня.

«19 площадок, сотни работодателей, тысячи вакансий — это прекрасная возможность для соискателей найти работу мечты в своем регионе, а для выпускников школ, колледжей и вузов — это возможность познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона заявили, что основные мероприятия состоятся 28 июня. В этот день в Московской области будут работать три крупные площадки. Помимо этого, 25 июня в Ступине в Ледовом дворце имени Боброва пройдут не только встречи с потенциальными работодателями, но и мастер-классы, лекции и круглые столы.

В этом году Центр занятости населения в Подмосковье проведет онлайн-ярмарку трудоустройства 26 июня. Подробнее со всеми площадками можно ознакомиться по ссылке.

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