Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Ногинске 28 июня
Более 350 вакансий представят на всероссийской ярмарке трудоустройства в Ногинске. Одной из центральных точек проведения станет офис Центра занятости Подмосковья.
Среди работодателей-участников: научно-производственное объединение «Прибор», О`КЕЙ, Ногинский завод топливной аппаратуры, Россети Московский регион, «Строительная компания МИС» и другие.
Кроме того, на ярмарке будет возможность освоить полезные навыки и практики: пройдет мастер-класс «Формула эффективной самопрезентации» от специалистов Центра занятости Подмосковья, а профессиональный коуч Оксана Козлова проведёт тренинг «Индивидуальный план развития как инструмент продвижения по карьерной лестнице».
Представители предприятий и учреждений соберутся за круглым столом, чтобы обсудить вопросы привлечения кадров.
Подробнее обо всех площадках можно узнать в телеграм-канале Центра занятости Подмосковья.
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