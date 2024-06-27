Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Ногинске 28 июня

Более 350 вакансий представят на всероссийской ярмарке трудоустройства в Ногинске. Одной из центральных точек проведения станет офис Центра занятости Подмосковья.

Среди работодателей-участников: научно-производственное объединение «Прибор», О`КЕЙ, Ногинский завод топливной аппаратуры, Россети Московский регион, «Строительная компания МИС» и другие.

Кроме того, на ярмарке будет возможность освоить полезные навыки и практики: пройдет мастер-класс «Формула эффективной самопрезентации» от специалистов Центра занятости Подмосковья, а профессиональный коуч Оксана Козлова проведёт тренинг «Индивидуальный план развития как инструмент продвижения по карьерной лестнице».

Представители предприятий и учреждений соберутся за круглым столом, чтобы обсудить вопросы привлечения кадров.

Подробнее обо всех площадках можно узнать в телеграм-канале Центра занятости Подмосковья.