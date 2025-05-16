Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Химках 25 июня

На территории коворкинга «Наше место» в ТЦ «МЕГА Химки» 25 июня состоится всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие направлено на поддержку соискателей, развитие карьерных маршрутов и знакомство с работодателями округа.

Участниками ярмарки станут ведущие предприятия Химок и Подмосковья, среди них — НПО «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, МКБ «Искра», МКБ «Факел», «Химкиэлектротранс», МАП № 8 городского округа Химки (филиал АО «Мострансавто»), «Химкинский водоканал» и другие. Вместе с представителями бизнеса соискателей будут консультировать сотрудники администрации округа и специалисты Центра занятости населения Московской области.

Посетители смогут узнать о наиболее актуальных вакансиях, получить советы по трудоустройству, а также ознакомиться с текущими тенденциями на рынке труда. Помимо подбора вакансий, в рамках ярмарки пройдут лекции и мастер-классы по профориентации, составлению резюме и подготовке к собеседованиям.

Организаторы подчеркивают, что ключевая задача мероприятия — помочь жителям не только найти работу, но и определить дальнейший путь профессионального роста.

Начало ярмарки — в 12:00, завершение — в 16:00.