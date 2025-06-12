Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Химках 25 июня

В Химках пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Представители крупных компаний и предприятий Подмосковья предложат соискателям актуальные вакансии в самых разных сферах.

В ярмарке примут участие представители научно-производственных объединений и предприятий — сотрудники НПО «Энергомаш», НПО Лавочкина, МКБ «Искра», МКБ «Факел», «Химкиэлектротранс», МАП № 8 филиала АО «Мострансавто», «Химкинский водоканал» и многие другие.

Для соискателей организуют профессиональные консультации, мастер-классы и выступления экспертов в сфере развития карьеры и профориентации. Участникам расскажут о современных тенденциях рынка трудоустройства, а также раскроют секреты составления резюме.

Ярмарка пройдет 25 июня с 14:00 до 17:00 на территории торгового центра «Мега». Для участия необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.