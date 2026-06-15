Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Химках 24 июня

В округе состоится мероприятие «Работа России. Время возможностей». Свои вакансии представят предприятия промышленности, транспортной отрасли, банковского сектора, топливно-энергетического комплекса, силовые структуры и другие крупные компании Подмосковья.

Ярмарка откроет широкие возможности для поиска работы и профессионального роста. Опытные специалисты смогут подобрать предложения для повышения дохода, выпускники высших учебных заведений и колледжей — найти первую работу, а старшеклассники — познакомиться с современными специальностями на площадке «Фестиваль профессий».

По словам министра социального развития Московской области Андрея Кирюхина, организаторы стремятся создать условия, чтобы каждый участник — от студента до опытного специалиста — смог не только подобрать подходящую вакансию, но и получить новые навыки, пообщаться с представителями компаний и продумать карьерные шаги.

Посетители пообщаются с работодателями, пройдут экспресс-собеседования, получат помощь в доработке резюме и узнают о бесплатных программах переобучения.