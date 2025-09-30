Всероссийская физико-техническая контрольная началась в Богородском округе

Яркое событие произошло в интеллектуальной сфере жизни Богородского округа. 29 сентября на базе Центра образования № 1 было запущено масштабное состязание для школьников — всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!».

Более 200 обучающихся общеобразовательных учреждений Богородского округа решили попробовать свои силы, прокачать ум и знания в этом научном испытании. Цель контрольной — повысить интерес к естественным наукам среди школьников и усилить мотивацию к изучению таких предметов, как математика, физика, информатика, биология и астрономия.

Тестирование состоит из пяти задач различной сложности по каждому из пяти предметов. Школьники могут выбирать как одну дисциплину, так и несколько. На решение каждой задачи отводится 60 минут, что позволяет участникам максимально сконцентрироваться и проявить свои способности.

Особенность мероприятия заключается в его формате: школьники могут участвовать как онлайн, так и на очной площадке. Срок проведения контрольной — до 5 октября.