Всероссийская «Эстафета памяти» прошла в Богородском округе

25 июня Центральный парк Ногинска стал площадкой для значимого патриотического события. Акция «От Победы к Победе!» прошла в рамках всероссийской «Эстафеты памяти», объединив людей разных возрастов и профессий.

Мероприятие охватило множество городов по всей стране, стремясь подчеркнуть важность сохранения исторической памяти и связи между поколениями. В числе участников были ветераны, юнармейцы, школьники и волонтеры, все они пришли отдать дань уважения тем, кто защитил Родину в годы Великой Отечественной войны.

Два выдающихся боксера Константин Опольский и Владимир Мнацаканян пронесли главный символ памяти по специально отведенному маршруту. Их участие добавило событию особую значимость и гордость для местных жителей. Спортсмены пробежали по аллеям парка, и каждый этап олицетворял идею, что память о прошлом — это основа для будущих свершений.

Девиз мероприятия «От Победы к Победе!» напомнил всем присутствующим о важности патриотизма и единства в стремлении к новым достижениям.