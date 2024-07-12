Всероссийская акция «Везу детей безопасно!» прошла в Химках

Всероссийскую социальную акцию «Везу детей безопасно!» организовали в Химках. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили жителям о правилах перевозки детей в транспорте. Участники получили памятные наклейки и информационные брошюры.

Акция приурочена к Году семьи, объявленному президентом России. Она призвана проинформировать граждан о правилах безопасности на дорогах и снизить риски травматизма и гибели юных пассажиров.

«Все участники дорожного движения обязаны соблюдать порой простые, но такие важные правила. Автокресла нужно подобрать в соответствии с весом, ростом и возрастом ребенка. Именно поэтому такие кресла обеспечивают детям не только безопасность, но и комфорт во время поездки», — поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

Напомним, что ранее в Химках стартовал проект «Пусть у каждого ребенка будет автокресло!». Жители округа получили возможность подарить или бесплатно взять в аренду детское кресло. Пункт сбора организовали на базе торгового центра «Мега». Получить всю необходимую информацию можно по электронной почте: avtokresla.mo@mail.ru.

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