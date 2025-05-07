Всероссийская акция «Вахта Памяти» прошла в Солнечногорске

Всероссийская патриотическая акция «Вахта Памяти» походит в Солнечногорске. Участники посещают мемориалы и братские захоронения, проводят митинги и возлагают цветы, чтобы отдать дань памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Торжественные мероприятия организуют в школах и домах культуры, молодежных и общественных организациях. Акция проводится в рамках областного марафона «Наследники Победы» и проекта «Успех V единстве поколений».

«В годы войны на защиту родины из Солнечногорска ушло почти все мужское население. Большинство ценой своей жизни приблизили и одержали победу, отстояли свободное и независимое будущее страны. „Вахта Памяти“ — это возможность передать молодежи понимание огромного подвига военного поколения и вместе сказать: „Спасибо“», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Доме культуры «Выстрел» учащиеся гимназии № 6 зачитали имена жителей Солнечногорска, ушедших на фронт. Они увековечены в «Книге памяти» почетного гражданина округа и заслуженного работника культуры Российской Федерации Сергея Волошнюка.

«За 1941–1945 годы из Солнечногорска на фронт ушли 14 тысяч человек. Вернулись всего 900. Мы вспоминаем тех, кому обязаны свободой, кто принес нам в 1945-м Победу над фашизмом», — рассказал директор Дома культуры «Выстрел», депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Владимир Дацюк.

Также имена героев зачитали в поселке Менделеево, микрорайоне ЦМИС и других населенных пунктах округа.