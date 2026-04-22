Всероссийская акция в поддержку выпускников перед ЕГЭ прошла в Волоколамске

Цель мероприятия «100 баллов для победы» — помочь школьникам справиться с волнением перед экзаменами и поверить в свои силы. Встреча объединила тех, кто уже успешно сдал экзамены, и тех, кому это только предстоит.

Заместитель главы округа Елена Филатова пожелала выпускникам удачи и стойкости, отметив, что успех складывается из совместных усилий учеников, родителей и педагогов. Перед гостями выступили ребята, показавшие высокие результаты: Кирилл Данилов (100 баллов по истории и обществознанию, сейчас студент МГУ), Алина Смирнова (100 баллов по литературе) и Наталья Абрамочкина (90 баллов по математике, теперь учитель информатики).

Психолог Екатерина Кольцова провела мастер-класс по управлению стрессом и поделилась техниками, помогающими сохранять спокойствие в ответственный момент. Акция завершилась символично: под песню «Миллион голосов» выпускники зажгли фонарики на телефонах — в знак надежды и веры в успех. Мероприятие помогло ребятам почувствовать себя увереннее перед решающим испытанием.