Всероссийская акция в поддержку больных детей стартовала в Химках

В городском округе Химки стартовала Всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» в поддержку маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение в больницах и хосписах. Принять участие в ней может каждый желающий до 5 декабря.

Поделиться с детьми можно конструкторами, книгами, раскрасками, фломастерами, наборами для творчества и многим другим. Все это передадут в больницы, медцентры и хосписы. Таким образом, юные пациенты получат «награду» за храбрость, проявленную при болезненных процедурах.

«Переносить болезненные процедуры, я считаю, это большой подвиг. Детям нужна поддержка. Лишь объединившись, мы сможем подарить тепло и заботу каждому ребенку», — отметил депутат Артур Каримов.

Депутат Совета депутатов Надежда Смирнова напомнила, что благотворительную акцию «Коробка храбрости» запустили по инициативе партии «Единая Россия». Участниками стали волонтеры, народные избранники и неравнодушные жители Химок. Они передают детям наборы для творчества, развивающие игры и игрушки, книги.

Принести вещи в пункт сбора, расположенный в общественной приемной партии «Единая Россия» в доме № 12 на проспекте Мельникова, можно по будням с 09:00 до 18:00.

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