Жителей Подмосковья пригласили на «Цифровой диктант»

В России стартовала акция «Цифровой диктант», которая позволит гражданам проверить свои знания в области цифровой грамотности. Мероприятие продлится до 14 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Акция представляет собой онлайн-тестирование, направленное на проверку навыков работы в цифровой среде. Участники смогут узнать, как лучше защищать свои данные и денежные средства, а также получат рекомендации экспертов по цифровой безопасности. Кроме того, участники научатся распознавать мошеннические схемы.

Пройти бесплатное тестирование могут совершеннолетние граждане РФ. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА. После прохождения теста каждый участник получит электронный сертификат с результатами и разбором заданий.

