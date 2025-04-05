В Пущине прошел масштабный проект, который собрал около 30 любителей русского языка и литературы. Участников приветствовал Данила Аладин, координатор площадки и руководитель Клуба интеллектуальных игр «ЗаПущинная наука».

Он рассказал об основных правилах акции и выразил благодарность социальным партнерам за поддержку. В этом году столицей Тотального диктанта стала федеральная территория Сириус.

Диктатор Данила Аладин создал увлекательную и вдохновляющую атмосферу, которая сделала процесс написания диктанта особенно запоминающимся. Мероприятие прошло в уютной медиагостиной, где участники писали третью часть текста «Дорога лебедей», созданного известной писательницей Мариной Москвиной.

Среди участников были люди разных возрастов и профессий: студенты, пенсионеры и другие желающие проверить свои знания русского языка. Все собрались ради общей цели — узнать свои сильные стороны в грамотности и насладиться атмосферой совместного творчества. Организаторы позаботились о комфортных условиях для всех.

Участники смогут узнать свои результаты после 15 апреля на официальном сайте акции. Церемония награждения отличников и вручение сертификатов всем участникам запланированы на вторую половину апреля.