Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Волоколамске

Накануне Дня памяти и скорби жители и гости города воинской славы присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Сотни огней свечей и лампадок были зажжены в дополнение Вечному огню.

Памятный митинг прошел у мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны. Из горящих свечей выложили орден и слова «Волоколамск помнит». Помнит о том, как старинный город держал героическую оборону на подступах к столице, о подвиге панфиловцев и дерзких партизанских вылазках.

«14 тысяч волоколамцев ушли на эту войну. Наши воины героически сражались на передовой, а жены, дети и старики ковали победу здесь. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память всех российских людей, которые пережили эту страшную войну. И героически 9 мая 45 года одолели врага», — обратилась к присутствующим глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Метроном минуты молчания, стихотворения, проза и песни о войне прозвучали над мемориалом. Перед участниками митинга выступили представители Совета ветеранов и Русской Православной Церкви. Финалом церемонии стало массовое возложение цветов к Вечному огню.