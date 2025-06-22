Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Шатуре

Во время проведения всероссийской акции в Шатуре участники выложили из свечей картину «Родина-мать зовет!». В церемонии приняли участие сотни жителей муниципального округа.

Центральными площадками стали Шатура и Рошаль. Участники собрались у мемориалов и памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 21:30 свечи зажгли у мемориального комплекса в Рошале. Почтить память героев пришли представители администрации, муниципальные депутаты, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.

В 22:30 участники собрались у памятника воинам-шатурянам. Пламя свечей в этот вечер символизировало не только скорбь о погибших, но и благодарность ветеранам, выстоявшим в этой войне.