Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Шатуре

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура

Во время проведения всероссийской акции в Шатуре участники выложили из свечей картину «Родина-мать зовет!». В церемонии приняли участие сотни жителей муниципального округа.

Центральными площадками стали Шатура и Рошаль. Участники собрались у мемориалов и памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 21:30 свечи зажгли у мемориального комплекса в Рошале. Почтить память героев пришли представители администрации, муниципальные депутаты, общественники, волонтеры и неравнодушные жители.

В 22:30 участники собрались у памятника воинам-шатурянам. Пламя свечей в этот вечер символизировало не только скорбь о погибших, но и благодарность ветеранам, выстоявшим в этой войне.

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
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Кульминацией стало создание инсталляции из свечей. Молодогвардейцы и волонтеры создали силуэт скульптуры «Родина-мать зовет!».

К акции «Свеча памяти» присоединились также жители сел Кривандино и Дмитровкий Погост, поселков Туголесский Бор, санатория «Озеро Белое» и Черусти.

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