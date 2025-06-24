Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в поселке Калининец в Наро-Фоминском округе

Участникам акции «Свеча памяти» раздали световые инсталляции, так как в этом году не удалось провести мероприятие на улице.

«Решили сохранить добрую традицию. Перенесли все мероприятия в помещение, но также возложили цветы и зажгли свечи у памятника», — сказал волонтер, муниципальный депутат Егор Балев.

На фоне инсталляции исполнили песню скорби и хореографический флешмоб. Завершилась акция минутой молчания.

«Это очень важно, что в День памяти и скорби и в больших городах, и в небольших поселках проходит акция „Свеча памяти“. В ней участвуют самые разные поколения — от серебряного возраста до студентов и школьников. Это очень важно — передавать из поколения в поколение, помнить подвиг наших дедов и прадедов», — сказал заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.