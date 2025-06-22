Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Подольске

Накануне Дня памяти и скорби в Подольске состоялась патриотическая акция «Свеча памяти» и церемония возложения цветов к Вечному огню. На площади Славы представители администрации, депутаты, юнармейцы, волонтеры и жители округа зажгли 10 тысяч свечей, сформировав световую инсталляцию с изображением монумента «Родина-мать зовет!» и надписью «80. Победа!».

Эта «огненная картина» была создана в честь героев Великой Отечественной войны, чтобы вместе почтить память павших защитников Родины.

«Все вместе почтили память павших. Будем и дальше сохранять историческую память о тех, кто сохранил нашу Родину и завоевал Великую Победу!» — отметил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.