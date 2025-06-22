Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Подольске

Накануне Дня памяти и скорби в Подольске состоялась патриотическая акция «Свеча памяти» и церемония возложения цветов к Вечному огню. На площади Славы представители администрации, депутаты, юнармейцы, волонтеры и жители округа зажгли 10 тысяч свечей, сформировав световую инсталляцию с изображением монумента «Родина-мать зовет!» и надписью «80. Победа!».
Эта «огненная картина» была создана в честь героев Великой Отечественной войны, чтобы вместе почтить память павших защитников Родины.
«Все вместе почтили память павших. Будем и дальше сохранять историческую память о тех, кто сохранил нашу Родину и завоевал Великую Победу!» — отметил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин.
Памятные мероприятия прошли у Вечного огня на Площади Славы, у памятника Подольским курсантам, стелы «Населенный пункт воинской доблести», а также на «Братской могиле советских воинов», монументе «Скорбящая мать» и других мемориалах округа, где участники почтили память погибших бойцов.
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