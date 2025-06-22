Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Можайске

Накануне Дня памяти и скорби в Можайске у Вечного огня состоялась торжественная акция, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Сотни жителей города собрались, чтобы почтить память героев, отдавших жизнь за Родину.

Перед началом мероприятия местные артисты показали театрализованную постановку, передающую атмосферу трагических событий 22 июня 1941 года.

Активисты «Молодой Гвардии», представители партии, ветераны, волонтеры Подмосковья и молодежь создали из множества свечей и лампадок масштабную инсталляцию с изображением монумента «Родина-мать зовет!» и надписью «Можайск помнит».

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев подчеркнул важность сохранения памяти о героизме прошлого для будущих поколений. Председатель совета депутатов Лидия Афанасьева отметила, что такие акции объединяют людей разных возрастов и укрепляют связь с историей.

Также с приветственными словами выступили депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар Руслан Меладзе и председатель Координационного Совета профсоюзов Тамара Луговцова.

Мероприятие завершилось возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания в память о погибших воинах и мирных жителях, ставших жертвами самой кровопролитной войны в истории.