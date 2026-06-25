Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Коломне

По традиции накануне Дня памяти и скорби, который в России отмечают 22 июня, жители Коломны собрались в Мемориальном парке у Вечного огня, чтобы почтить память защитников Родины. Отдать дань памяти поколению победителей пришли представители администрации, депутаты, военнослужащие, ветераны спецоперации, волонтеры, воспитанники «Юнармии», молодогвардейцы — сотни жителей городского округа, для кого самая страшная война XX века — не просто страницы истории, а годы сражений, испытаний, нечеловеческого мужества и несокрушимой воли к победе, о которых нельзя забывать.

Огненную картину «Поезд Победы», даты войны и слово «Помним» из сотен свечей выложили у мемориала «Коломенцам, отдавшим жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны». Вспыхивающие огоньки, которые зажигали ветераны Вооруженных Сил, молодежь, родители с совсем еще маленькими детьми, стали олицетворением нашей общей памяти — символичной эстафетой поколений. В рамках акции почетный гражданин городского округа Коломна Вячеслав Федорович Юрченко передал на хранение в Музей боевой славы капсулу времени с посланиями потомкам.

«Практически 20 лет эта капсула времени будет храниться в фондах музея-заповедника „Коломенский кремль“. И настанет праздничный день — 100-летие Великой Победы. И тогда наши потомки прикоснутся к этой памяти, в этой вере, в этой надежде на мирное будущее», — отметила заведующая отделом «Музей боевой славы» музея-заповедника «Коломенский кремль» Татьяна Соловьева.

Среди участников акции много молодежи — волонтеры, молодогвардейцы, воспитанники патриотических движений. Каждый, кто пришел в этот вечер зажечь свечу в Мемориальный парк и сложить огненную картину в память о 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, унес частичку этого огня в своем сердце, и это пламя не даст нам забыть о подвиге нашего великого народа. В спускающихся сумерках при свете сотен свечей участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.