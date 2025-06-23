Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Чехове

Муниципальный округ Чехов снова стал участников всероссийской общенациональной благотворительной акции «Свеча памяти». На площади у Дворца культуры «Дружба» собрались неравнодушные жители, чтобы зажечь сотни памятных огней.

Мероприятие проходит ежегодно при поддержке партии «Единая Россия» и движения «Волонтеров Победы». Его цель — почтить погибших в годы Великой Отечественной войны, а также сохранить историческую память и передать ее важность подрастающему поколению.

Жители округа, муниципальные депутаты, молодогвардейцы, волонтеры Подмосковья, ветераны специальной военной операции и активисты зажгли более трех тысяч свечей. Актеры городского театра представили жителям и гостям округа отрывки из постановки под названием Н.А.Б.А.Т.

«Пламя свечей, зажженных сегодня, не только объединяет нас и согревает наши сердца, но и является символом вечной жизни наших героев. Пока мы помним о них, они живы!» — отметил глава муниципалитета Михаил Собакин.