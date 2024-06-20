Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Химках в онлайн-формате

Жители Химок в День памяти и скорби присоединятся к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Любой желающий сможет почтить память героев Великой Отечественной войны, зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование ветеранам.

День памяти и скорби традиционно проводят 22 июня. В рамках акции участники могут посмотреть интервью ветеранов войны. На ее сайте выложено свыше 60 роликов о фронтовиках, блокадниках, тружениках тыла, узниках концлагерей с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Поучаствовать в акции «Свеча памяти» можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф.

Напомним, в прошлом году на акции зажгли более 500 тысяч виртуальных свечей и собрали почти полтора миллиона рублей в качестве поддержки ветеранов.

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