Всероссийская акция «Снежный десант» началась в Балашихе

Патриотическую акцию проводят в округе уже в третий раз. Студенческие отряды из вузов Подмосковья выезжают в муниципалитеты региона и проводят профориентационные встречи с учащимися школ и колледжей.

В рамках акции представители проводят творческие мастер-классы, пропагандируют здоровый образ жизни и оказывают необходимую помощь нуждающимся. В Балашихе студенческий десант обосновался на три дня. 12 учащихся высших учебных заведений Московской области посетили музей городского Совета ветеранов. Экскурсию провел председатель Совета музея Виктор Степанищев.

«Ребят разместили в общежитии Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского. Их задача — оказывать шефскую помощь ветеранам в нашем городе и активно участвовать в мероприятиях по благоустройству. В Совете ветеранов студенты проведут уборку. Таких студенческих отрядов в Московской области около 15», — рассказал директор молодежного центра «Новый Свет» Антон Орешков.

В ветеранскую общественную организацию Балашихи входит более 30 тысяч пенсионеров. Сам музей существует с 2011 года. В 2019 году здесь появились новые раритетные документы и фотографии. Всего музейный фонд насчитывает около 500 экспонатов, которые рассказывают историю Великой Отечественной войны.