Всероссийская акция «Самбо в парках» прошла в Можайском округе

Показательные выступления воспитанников Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо увидели посетители парка «Ривьера». Мероприятие стало настоящим праздником спорта, продемонстрировав высокий уровень подготовки местных спортсменов и растущий интерес к самбо среди подрастающего поколения.

Участников акции поприветствовали глава муниципалитета Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Лидия Афанасьева, руководитель спортшколы Валерий Нагулин и директор парка «Ривьера» Александр Калинин. Почетные гости поблагодарили тренеров за их вклад в воспитание чемпионов и подчеркнули важность развития массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни для подрастающего поколения.

Поболеть за своих товарищей и своими глазами увидеть зрелищные элементы самбо и дзюдо также пришли около 50 школьников.

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Самбо в парках» и партийных проектов «Единой России» «Выбор сильных» и «Детский спорт».