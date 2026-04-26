Всероссийская акция по подготовке к ЕГЭ прошла в Химках

Как добиться высоких баллов на ЕГЭ, справиться со стрессом и найти свою мотивацию? 22 апреля ответы на эти вопросы получили более ста школьников на Всероссийской акции «100 баллов для победы», которая прошла в выставочном комплексе «Артишок».

Акция проводится ежегодно незадолго до выпускных экзаменов по инициативе Министерства образования Московской области и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Ее цель — помочь школьникам справиться с волнением перед экзаменами, показать проверенные методы подготовки и реальные примеры успеха.

Перед школьниками выступили выпускники, набравшие 90–100 баллов на ЕГЭ, и опытные учителя. Одним из спикеров была Екатерина Плискунова — художественный руководитель молодежного театра МБКТ в Химках, выпускница лицея № 7. Она окончила филологический факультет МГУ и театрально-режиссерский факультет МГИКа. Екатерина поделилась с будущими выпускниками личным опытом подготовки к экзаменам и рассказала, как не потерять мотивацию.

Она отметила, что готовилась к экзаменам целый год с репетитором, но получение ста баллов не было ее самоцелью — главным для нее было поступление в хороший вуз. Екатерина Плискунова подчеркнула: «Не позволяйте страху встать на пути. Если вы волнуетесь, важно научиться с этим справляться». Она добавила, что, несмотря на неоднократную сдачу экзаменов, всегда испытывала сильное волнение перед испытаниями.

Своим примером Екатерина показала школьникам, что серьезная академическая подготовка и творческий путь не исключают друг друга. Успешная сдача ЕГЭ стала для нее важным шагом на пути к двум высшим образованиям, которые теперь дополняют друг друга в ее профессиональной деятельности.