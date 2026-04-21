Всероссийская акция по безопасности началась в Воскресенске

Просветительское мероприятие «Неделя БезОпасности» впервые проходит по всей стране с 20 по 24 апреля. Акция призвана повысить осведомленность граждан о современных угрозах и способах их защиты.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Министерство просвещения Российской Федерации.

В молодежном центре «Олимпиец» специалисты прошли онлайн-обучение: изучили методики, сценарии занятий и практики противодействия разным видам опасностей.

В рамках акции 21 апреля для школьников провели урок финансовой грамотности. Ребятам рассказали, как разумно распоряжаться деньгами, планировать бюджет, пользоваться банковской системой и не попадаться на уловки мошенников, в том числе в таких схемах, как дропперство. «Неделя БезОпасности» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».