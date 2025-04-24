Всероссийская акция «Окна Победы» прошла в Домодедове

Школьники в Домодедове приняли активное участие во всероссийской акции «Окна Победы». Инициатива направлена на сохранение исторической памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны и воспитание патриотизма.

Акция «Окна Победы» проходит при поддержке Министерства просвещения России. Юные домодедовцы и педагоги украсили окна тематическими композициями, которые отражают значимость тех событий. В оформлении присутствуют символика, фотографии и рисунки.

Акция «Окна Победы» развивает творческий потенциал детей и служит напоминанием о героизме и мужестве тех, кто сражался за мирное будущее. Она объединяет учеников, учителей и родителей в стремлении почтить память о ветеранах и сохранить историческую правду для будущих поколений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.