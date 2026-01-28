Всероссийская акция «Ночь в музее» прошла в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» 25 января участники получили фонарики и отправились в путешествие по музейным залам. Их ждали нестандартные задания, спрятанные подсказки и малоизвестные факты из истории города и страны.

Самым популярным этапом стал «Ход истории». Здесь ответы приходилось искать среди музейных стеллажей, уникальных экспонатов, архивных фотографий и плакатов.

Игрокам нужно было вспомнить протяженность железной дороги от Ахтубы до Сталинграда, узнать номер почтового отделения, работавшего в Химках в начале XX века, определить мощность паровоза «Серго Орджоникидзе» и решить множество других задач.

«Спасибо большое за такое захватывающее мероприятие! Мой сын пришел домой и сразу стал делать свой квест», — поделилась одна из подписчиц телеграм-канала «Артишока».

Квест «Ночь в музее» показал, что изучение истории может быть не только полезным, но и по-настоящему увлекательным, если подать его в формате игры.