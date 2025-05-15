Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Одинцове 17 мая

Сотрудники Краеведческого общества 17 мая проведут авторский экскурсионный поход «Тайны ночного леса». Квест, организованный в рамках акции «Ночь музеев», пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Учебно-познавательный, научно-популярный эколого-краеведческий двухчасовой маршрут пролегает по уникальным ландшафтам, природным и археологическим памятникам парка. Группа будет останавливаться на экскурсионных точках и интересных объектах. Здесь участникам подробно расскажут о местах парка и его достопримечательностях.

Начало экскурсии в 20:30, гостей ждут у входной арки в парке. Детей допускают в сопровождении взрослых. Мероприятие условно бесплатное: за донат, размер которого определяет сам участник. Подробную информацию о походе можно узнать в социальной сети Краеведческого сообщества Одинцовского городского округа.