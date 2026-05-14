Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Коломне

В ближайшие выходные, 16 и 17 мая, Коломна присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году она проходит под знаком Года единства народов России.

Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» подготовил насыщенную программу сразу на трех площадках.

В субботу, 16 мая, в Краеведческом музее программа начнется в 14.00 с открытия выставки «Здесь разгоняются до звезд», посвященной легендарным коломенским конькобежцам. Чуть позже гостей ждет лекция «Азбука узора», а вечером — необычный спектакль-дегустация «Придворный парфюмер». Завершит программу музыкальный вечер «Голоса родной земли».

В воскресенье, 17 мая, в Музее боевой славы второй день акции откроет мастер-класс «Память в руках». Затем камерный театр «В городе NN» представит читакль «Голос фронта: Василий Теркин». Также слушателей ждет лекция «Их юность ушла на фронт», завершится день музыкальным вечером «Музыка Победы» от Коломенской филармонии.

Усадьба купцов Лажечниковых также присоединится к акции в воскресенье, 17 мая. Здесь в 14.00 откроется выставка «Авторские интерпретации произведений живописи». После этого пройдет музыкальный вечер со старинной музыкой, а кульминацией станет исполнение народным артистом России Виктором Никитиным произведения Ивана Лажечникова «В старом доме».

«Приходите провести эту ночь с историей, культурой и памятью. Будет интересно в любом возрасте», — отметили в управлении по культуре и туризму администрации городского округа.