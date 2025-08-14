Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет на 7 площадках в Воскресенске

В Подмосковье 23 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Городской округ Воскресенск присоединился к областному мероприятию. Показы пройдут на семи площадках.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в этом году акцию ко Дню российского кино посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе — военная драма «Группа крови», сказка для семейного просмотра по произведению Александра Волкова «Волшебник изумрудного города» и биографический фильм об Александре Сергеевиче Пушкине «Пророк».

В Воскресенске посмотреть фильмы можно в парке «Москворецкий», в Центре развития культуры, в Домах культуры «Гармония», села Ашитково, в подразделении Губинского ДК «Дулевский», в центре «Истоки» и ДК рабочего поселка Хорлово.

Отметим, в акции «Ночь кино» принимают участие 52 округа Подмосковья. Показы пройдут на 239 площадках.