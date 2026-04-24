Всероссийская акция «Неделя безопасности» прошла в Химках

С 20 по 24 апреля в Химках проходит всероссийская просветительская акция «Неделя безопасности». Мероприятие организовано при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Сегодня перед молодым поколением стоят сложные задачи: нужно уметь распознавать угрозы, противостоять мошенничеству и деструктивному влиянию, повышать правовую грамотность. Акция поможет получить важные знания для защиты себя и окружающих, а также внести вклад в формирование безопасной социальной среды.

Программа разработана для четырех возрастных групп: школьники 14–18 лет, студенты 16–22 лет, работающая молодежь и молодые семьи, а также несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете. В рамках «Недели безопасности» прошли тематические лекции по пяти направлениям: финансовая безопасность, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика наркомании и лудомании, борьба с травлей (буллингом) в образовательных организациях и экологическая безопасность.