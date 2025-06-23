Всероссийская акция «Научись плавать!» прошла в Лосино-Петровском

Воспитанники оздоровительного лагеря «Смена» в Лосино-Петровском приняли участие в масштабном профилактическом мероприятии, направленном на обучение плаванию и формирование навыков безопасного поведения на воде. Акция прошла в бассейне спортивной школы «Олимп».

Директор спортивной школы Турчанинов поприветствовал участников и подчеркнул, что вода — это не только спорт и здоровье, но и источник радости. Однако для тех, кто не знает правил безопасности, она может быть опасна. Поэтому обучение плаванию — залог уверенности и безопасности.

Под руководством опытных инструкторов ребята осваивали техники плавания, учились правильному дыханию и учились чувствовать себя комфортно в воде.

Каждому участнику в подарок вручили памятные брелоки с символикой акции, а главное — заряд положительных эмоций и полезных навыков.

Организаторы поблагодарили коллектив спортивной школы «Олимп» за поддержку и помощь в проведении мероприятия.