Всероссийская акция «Научись плавать» прошла в Истре

Юные спортсмены из секций по борьбе и футболу посетили такие занятия в рамках летней оздоровительной кампании. Акция позволяет повысить значимость этого вида спорта, а также рассказать ребятам о том, что нельзя делать в воде.

Также на мероприятии обучали плаванию тех, кто не умел это делать. «Разговоры о том, что каждый должен знать, как себя вести при различных обстоятельствах на воде, мы с ребятами проводим регулярно. Ситуации в жизни бывают разные и дети должны знать, как действовать в чрезвычайных случаях. Но одно дело — лекции на суше, другое — тренировки на воде. Очень здорово, что в рамках Всероссийской акции „Научись плавать“ дети из других спортивных секций имеют возможность посетить занятия в бассейне. Дети не просто учатся плавать, а делают это под руководством тренеров — правильно и безопасно», — рассказал кандидат в мастера спорта, инструктор по плаванию, а также старший вожатый в детском спортивном лагере Кирилл Дворецкий.

Детям показали правильные способы погружения в воду и как нельзя нырять в водные объекты. Также объяснили, что такое старт со спины, учили правильному дыханию в воде. На мероприятии тренеры провели мастер-классы по плаванию различными стилями.

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