Всероссийская акция «Научись плавать» прошла в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» на улице Заречная для школьников провели учения по безопасности на воде. Дети из Балашихи узнали, как отдохнуть на пляже и при этом не пострадать.

Ребятам рассказали о правилах безопасности на пляже, а также, где в округе можно купаться, а где лучше не стоит. А после лекции провели практическое занятие на воде в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор». Детям показали, как правильно надевать спасательный жилет, и научили оказывать помощь утопающему. Акция «Научись плавать» завершится 31 августа.

Напомним, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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